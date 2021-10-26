«Нав'язали кредит без мого відома»: українець поскаржився на роботу державного банку

У Запоріжжі з одним із клієнтів «ПриватБанку» стався неприємний інцидент: в результаті збою у програмному забезпеченні фінансової установи він несподівано для себе став власником кредиту, хоча воліє принципово ніколи не позичати.

Про цю ситуацію пише «Мінфін», представляючи думки обох сторін — клієнта та банку.

Так, мешканець Запоріжжя, зайшовши на сайт, побачив кредит, який на нього «повісили»: «У мене принципове правило ніколи не брати кредитів. Служба підтримки стверджує, що це через негативний баланс по рахунку. Але, як я писав у попередньому пості, пару днів тому у банку стався збій, цей факт підтвердила їхня служба підтримки, вона ж запевняла, що відсотків за кредитами не буде, що я можу далі користуватися рахунком, що у мене з нього гроші не списали, а лише зарезервувалися. Незважаючи на те, що я не користувався цим рахунком, вже пішли відсотки. Виходить те саме лихо — мене роблять винним у їхніх помилках».

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У «ПриватБанку», у свою чергу, пояснили, що на карті може утворитися мінусовий баланс, якщо раніше здійснювалася оплата на певному сайті і на момент авторизації коштів було достатньо для оплати, але сайт одразу не підтвердив списання зарезервованої суми, тому гроші могли бути в доступному балансі та використовуватися повторно клієнтом.

«У такій ситуації овердрафт є вимушеним заходом та необхідним механізмом, що дозволяє коректно працювати картковому рахунку та обслуговувати його відповідно до вимог платіжної системи», — зазначили у фінустанові та додали: «Додатково з вашого питання створено заявку на повернення коштів. Вона буде розглянута згідно з регламентом міжнародних платіжних систем».

Проте відповідь адміністрації, схоже, не задовольнила клієнта. «Знову перекрутили все з ніг на голову. Розберемося в суді» , — написав мешканець Запоріжжя.

Нагадаємо, що нещодавно «ПриватБанк» повідомив про встановлення на календарний місяць лімітів для переказів Україною та за кордон. Так, для відправника кількість перекладів лімітована сотнею переказів Україною та 25-ма за кордон. Для одержувача — відповідно 100 та 30 переказами.

Фото з Pixabay.

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