Війна на Донбасі: загинув український військовий

На Донбасі 26 жовтня у зоні контролю Оперативно-тактичного угруповання «Схід» загинув український військовий, а ще один отримав поранення. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

Дані про загиблого поки що не оприлюднено.

Поранений боєць був евакуйований до шпиталю, його стан оцінюється як задовільний.

Усього з початку доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому у 4 випадках — використали заборонене «Мінськом» важке озброєння.

Нагадаємо, відомий український журналіст і політичний оглядач Віталій Портніков вважає, що бойові дії на сході України продовжуватимуться доти, доки на чолі держави-агресора перебуває Володимир Путін.

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