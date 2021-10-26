Взяття Старомар'ївки: ЗСУ офіційно спростували інформацію бойовиків

У вівторок, 26 жовтня, Збройні сили України спростували інформацію бойовиків та деяких ЗМІ про те, що ЗСУ повернули під контроль українського Уряду село Старомар'ївка, яке знаходиться на Донеччині. Офіційну заяву опублікував у Facebook прес-центр Операції об'єднаних сил.

«Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування.

Натомість, саме на цій ділянці іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Позиції українських військових залишаються незмінними", — йдеться у повідомленні.

Старомар'ївка знаходиться біля села Гранітне, яке підконтрольне Уряду України. Ці населені пункти ділить річка Кальміус. До війни між селами був автомобільний міст, але його підірвали у 2014 році. Мешканці Старомар'ївки часто ходять до Гранітного пішохідним мостом. Вони відвідують магазин та лікарню, діти — школу. Загалом у Старомар'ївці проживає близько 150 осіб.

Нагадаємо, на Донбасі загинув ще один український військовий.

Фото: штаб ООС

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