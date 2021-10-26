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Події

ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: авто вщент, збитий світлофор, є загиблі та постраждалі (відео)

22:37 26 жовтня 2021
На місці аварії

В Харкові, де влітку в аварію потрапив син нардепа-мільйонера, 26 жовтня сталася смертельна ДТП на перетині проспекта Гагаріна і вулиці Одеська. Загинула одна людина, а ще троє громадян отримали травми.

За даними місцевих ЗМІ, учасниками трощі стали легковий автомобіль Chevrolet Aveo і ще одне авто. Загиблим виявився водій Chevrolet.

На місці інциденту працюють керівники обласного главку поліції, слідчого управління, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Поліція показала і оперативне відео, зняте камерами відеоспостереження.

Нагадаємо, днями криваве ДТП сталося і на Херсонщині — там загинули четверо, а ще двоє — постраждали (серед них — діти).

Фото redpost.com.ua/

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