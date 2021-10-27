В організмі загиблого депутата Полякова виявили ще одну речовину, — Єнін

Міністерство внутрішніх справ провело нову експертизу у справі загадково загиблого народного депутата Антона Полякова та зробило несподіване відкриття.

Як заявив в ефірі Громадське заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, у виявленому в організмі Полякова метадоні була домішка димедролу.

«Ми завершили одну з експертиз і можемо сказати, що це метадон із домішкою димедролу, так званий „вуличний метадон“. Димедрол посилює дію наркотичної речовини» , — сказав заступник міністра.

Він також зазначив, що подібна суміш в аптеці не продається. Тому слідство ще має провести чимало експертиз, щоб встановити походження знайденої речовини.

А ось яким чином вона потрапила до організму народного депутата, слідство не коментує.

«На сьогодні розслідування продовжується. Ми не розставили крапки над „і“. Ми не коментуємо, як наркотична речовина потрапила в організм Полякова», — сказав Єнін.

Нагадаємо, що під час розтину було встановлено — парламентарій помер від гострої коронарної недостатності, яку міг спровокувати метадон у поєднанні з алкоголем.

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