У Києві знайшли мертвим 36-річного ветерана АТО: що відомо

У Києві на вулиці Завальній знайшли тіло 36-річного чоловіка, який брав участь у бойових діях на Донбасі. Він підробляв на будівництві та винаймав житло, а коли грошей стало не вистачати, переселився до покинутого будинку на Славутичі.

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ» — журналістам вдалося поспілкуватися з друзями померлого Дмитра (позивний Одеса). Вдалося з'ясувати, що до покинутого будинку чоловік переселився, щоб заощаджувати гроші та допомагати колишній дружині виховувати їхню доньку.

Потім почав зловживати алкоголем, знайшов товаришів по чарці у найближчій наливайці — чоловіка із судимістю та його вагітну подругу. Вони втрьох жили у занедбаному будинку близько місяця. А потім Дмитро пропав — на сполох забили його друзі, коли він перестав виходити на зв'язок. Більше того, пішли чутки, що він помер — про це говорили у місцевій кав'ярні.

За даними журналістів, про смерть Дмитра проговорився його товариш по чарці. Він говорив, мовляв, йшов дорогою і побачив, як із кущів стирчать ноги його знайомого. У поліцію він повідомляти не став, оскільки мав проблеми із законом. Тіло затягли до покинутого будинку, де пара разом із ще одним своїм приятелем «відпочивала» добу.

Поліцейські, яких викликали друзі зниклого Дмитра, поспілкувалися з новими «господарями» дома, які спочатку казали, що чоловік «пішов за пляшкою», але згодом показали місце, де сховали тіло. Воно, за деякими даними, було понівеченим…

Раніше на Львівщині помер 50-річний ветеран АТО — у побитті чоловіка, після якого він помер, підозрюють його 25-річного сусіда.

Фото — скріншот.

256

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter