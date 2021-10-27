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Події

Кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії»

11:46 27 жовтня 2021
Кіберполіція

Віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федеров, який нещодавно повідомив про запуск фейкової копії «Дії» — застосунку з документами — заявив, що розробника затримали.

«Кіберполіції знадобилося менше дня, щоб його знайти. У рекламі програми шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь через фейковий паспорт. Умільцю загрожує до 6 років позбавлення волі» , — пише Федоров у соціальних мережах.

Як повідомили у Кіберполіції, фейкову «Дію» створив 21-річний житель Запорізької області, повністю скопіювавши дизайн справжнього застосунку. З його допомогою користувачі могли створювати будь-які документи з представлених в офіційному програмному забезпеченні.

«Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію Covid-19. Свою розробку хлопець продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь та цигарки», — додали до поліції.

Наразі правоохоронці блокують канали розповсюдження фейкового додатку, а також встановлюють тих, хто його купив для «правової кваліфікації їхніх дій».

Фото Кіберполіції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив про відкриття 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації. До речі, прикордонники в аеропорту «Бориспіль» запідозрили у використанні підроблених документів Надію Савченко та її сестру Віру. Хоча сама колишня народна депутатка заявляла, що не купувала довідку і не знає, чому унікального коду немає у єдиній базі.

Фото Кіберполіції.

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