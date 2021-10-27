«Тато двох дітей, дідусь трьох онучок»: з'явилася інформація про загиблого в страшній ДТП у Харкові водія

З'явилася інформація про чоловіка, котрий у Харкові загинув на перетині проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, — він знаходився за кермом автомобіля Chevrolet. Про це стало відомо із Instagram його дочки Анастасії Носової. Вона розмістила в соцмережі пост із проханням про допомогу.

«Очевидці, свідки, хлопці, які наздоганяли та затримували винуватця, відгукніться!» — написала Носова.

Вона також додала, що загиблий «тато двох дітей, дідусь трьох онучок» і сказала, що треба обіймати своїх батьків зараз, а потім може бути пізно.

Пост Анастасії Носової зібрав багато коментарів, в яких дівчині висловлюють співчуття.

Раніше повідомлялося, що автомобіль Infiniti зіткнувся з Chevrolet Aveo та зі Skoda. Винуватець ДТП їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину — його затримала поліція.

Фото: ГУНП у Харківській області

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