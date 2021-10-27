16-річний водій, якого затримали у Харкові після смертельної ДТП на проспекті Гагаріна, вже притягався до відповідальності — стосовно нього складалися матеріали про адміністративні правопорушення за ч.2 ст. 126 КУпАП (керування без посвідчення водія) та ч.1 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).

За словами першого заступника начальника Патрульної поліції України Олексія Білошицького, ці правопорушення юнак скоїв, керуючи іншим автомобілем.

Фото Патрульної поліції.

«Ця ДТП з вини неповнолітнього забрала життя 58-річного водія Chevrolet. У салоні Infiniti на момент ДТП, окрім кермувальника, перебували ще троє людей — 16-річна дівчина та двоє 19-річних юнаків. Їх шпиталізували з травмами різного ступеня тяжкості», — нагадав Білошицький та згадав недавню дорожньо-транспортну пригоду на Херсонщині, де загинули четверо молодих людей. За кермом був 15-річний хлопець.

Фото Патрульної поліції.

«І ось Харків… І знову за кермом неповнолітній… Звісно, водія Infiniti затримали. Відповідно до санкції статті, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення. Кожні дії мають свої наслідки. І за будь-які свої дії завжди потрібно нести відповідальність. Інша сторона — безвідповідальність і бездумність батьків і близьких. Тих, хто своїм потаканням або байдужістю призводять до таких наслідків… І це системна безвідповідальність», — пише він та висловлює родині 58-річного чоловіка, який загинув у цій ДТП, а також бажає швидкого одужання травмованим.

Фото Патрульної поліції.

Донька загиблого водія Анастасія Носова попросила відгукнутися свідків смертельної ДТП, написав, що її батько був татом двох дітей та дідусем трьох онук.

Раніше у поліції показали момент страшної ДТП у Харкові, коли водій швидко їхав через перехрестя та на повному ходу взізався в іншу автівку, водій якої загинув.

Фото Патрульної поліції України.

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