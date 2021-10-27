Загострення біля Гранітного: прокуратура порушила справу, у штабі ООС заявили про застосування невідомих вибухових пристроїв

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом обстрілу російсько-територичними військами мирного селища Гранітне у Донецькій області (при цьому обстріл загинув і український боєць).

Відповідно до матеріалів слідства, незаконні збройні формування відкрили вогонь з мінометів 122 мм по селу вранці 26 жовтня, що призвело до пошкодження шести будинків мирних жителів.

Жертв і постраждалих серед мирного населення немає.

Кримінальну справу порушено за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України («Порушення законів та звичаїв війни»).

На жаль, провести слідчі дії на місці інциденту поки що неможливо — обстріл ще триває.

У Штабі Операції об'єднаних сил вранці 27 жовтня констатували, що у цьому ж районі територисти знову скинули з БПЛА невідомі вибухові пристрої.

Нагадаємо, для припинення артилерійського вогню бойовиків у Гранітного українські військові вперше застосували турецькі БПЛА Bayraktar.

189

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter