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Події

НП у Києві: на Оболоні голий чоловік з ножем залишив будинок без світла і влаштував у квартирі пожежу

16:02 27 жовтня 2021
На місці займання

В Оболонському районі Києва, в районі метро «Героїв Дніпра» сталася пожежа у багатоповерхівці. Очевидці вирішили, що його міг влаштувати голий чоловік, який перед тим, що сталося, вибіг із квартири. Про це повідомляє Київmedia.

Мешканці стверджують, що напередодні бачили цього ж мешканця з ножем у руках, коли він копався у щитовій. Обрізаючи електрику, він пошкодив кнопку виклику ліфта.

Втім, інші сусіди заявили, що він цілком адекватний, і винаймає квартиру в будинку на законних підставах.

У ДСНС Києва повідомили, що пожежа в одній із квартир на 5 поверсі по вул. Героїв Дніпра, 57, сталося вранці 26 жовтня. Займання на площі 20 кв. м було локалізовано о 07:53, а о 08:09 повністю ліквідовано.

Нагадаємо, у середині жовтня неполадки у пральній машині у квартирі на проспекті Науки у Голосіївському районі Києва призвели до пожежі та загибелі людини.

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