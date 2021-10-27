Хотів «відкосити» від армії: на Закарпатті призовник «випав» з вікна другого поверху військкомату

В Україні 1 жовтня стартував осінній призов до лав ЗСУ. Наразі у всіх військкоматах країни призовники проходять медкомісії.

У середу, 17 жовтня, в Ужгороді під час проходження медкомісії у військкоматі сталася НП. З вікна другого поверху випав хлопець. Про це повідомляє Vartazk.



Потерпілому викликали швидку допомогу. Його життю нічого не загрожує.

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що цей призовник кілька разів не з'являвся на призовній дільниці. Хлопець перебував у списках на розшук. Його доставили у військкомат, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення, але він намагався втекти та вистрибнув із вікна другого поверху.

Нагадаємо, під час осіннього призову майже 14 тисяч строковиків будуть направлені до ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Триватиме призовна кампанія до 21 грудня.

Фото https://ua-reporter.com/

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