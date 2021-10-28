Застрелили на очах у дружини: у Сумах убили активіста «Правого сектору»

У середу, 27 жовтня, у Сумах біля під'їзду власного будинку, прямо на очах у дружини, було застрелено одного з місцевих лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну. Про це повідомляє Telegram-канал «Новина».

Злочин трапився близько 21:00 на вулиці Заливній, 1.

Голова сумської організації «Правий сектор» Сергій Супрун повідомив, що Іваніна разом із дружиною під'їхали автомобілем до свого під'їзду. На лавці сидів якийсь чоловік. Побачивши Іваніну, він дістав зброю та почав стріляти.

Супрун припускає, що вбивство пов'язане з антикримінальною діяльністю, яку вів загиблий.

Представник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких розповів, що повідомлення про вбивство чоловіка 1992 року народження надійшло до поліції о 21:10. У загиблого вогнепальне поранення, повідомляє «Суспільне».

Тіло застреленого активіста лежало між машинами на парковці під багатоповерховим будинком. Пострілами пошкоджено вікна двох автомобілів.





За інформацією ЗМІ, останнім часом Іваніна виступав проти підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках у Сумах. 27 жовтня він опублікував відео у Facebook зі своєю промовою на сесії міськради. Це був його останній пост у соцмережі.

На виборах 2020 року загиблий балотувався до Сумської міськради від «Правого сектору», але не пройшов.

Нагадаємо, наприкінці березня під Києвом знайшли вбитого активіста Олександра Мандича, який боровся з квартирними рейдерами та «чорними нотаріусами».

Фото https://www.facebook.com/

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