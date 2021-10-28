Потужна пожежа на АЗС під Харковом: у пекельному полум'ї згоріли дві величезні фури

На Харківщині рано-вранці у четвер, 28 жовтня, на автозаправній станції виникла пожежа — вогонь знищив дві вантажівки.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, надзвичайна подія сталася о 04:31 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський поблизу села Рай-Оленівка Харківського району.

Фото ДСНС.

На станції відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об'єм 18 м куб.), внаслідок чого стався вибух з подальшим займанням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

Пожежу гасили 40 рятувальників, використовувалися 9 одиниць техніки. О 05:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. м.

Жертв та постраждалих немає. Загрози поширення вогню на інші об'єкти АЗС також нема.

За інформацією телеграм-каналу «Труха Харків», до пожежі могли призвести дії водія-турка, який зачепив своєю фурою газову колонку на АЗС.

Нагадаємо, що нещодавно у Мукачеві на Закарпатті сталася масштабна пожежа на території колишнього заводу «Мукачівприлад» — вогонь гасили близько трьох годин.

Фото ДСНС.

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