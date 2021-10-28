Гра закінчилася травмою: чотирьохрічний хлопчик «жартома» відрубав пучку маленькій сестрі

На Київщині дитяча гра завершилася травмою для дворічної дівчинки — її 4-річний брат відрубав дитині частину пальця на руці.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, це сталося в селі Оріхівець (Білоцерківський район) — поліцію про те, що сталося, поінформували медики.

«Поліцейські з'ясували, що 4-річний хлопчик грав у дворі зі своєю сестричкою. Діти опинилися в сараї, де хлопчик взяв у руки сокиру і відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки. Дитину було госпіталізовано до лікарні Білої Церкви», — повідомили в поліції.

Правоохоронці, які з'ясовують всі обставини інциденту, звернулися з проханням до дорослих — не залишати дітей без нагляду, щоб уникнути подібних наслідків: «У такому віці діти повністю не розуміють, що вони можуть зробити непоправне. Будьте пильні та бережіть своїх дітей!»

У «ТСН» із посиланням на хірурга Київської обласної дитячої лікарні № 2 Ярослава Щербатюка уточнили, що відрубану частину пучки не знайшли. «Тому вже розпочали формування культі, оскільки інших варіантів, по суті, не було», — зазначив медик.

Стан дівчинки лікарі називають задовільним, проте ще проводять додаткові аналізи, з'ясовуючи, чи не занесла брудна сокира будь-які інфекції до її організму.

Зазначається, що у сім'ї — четверо дітей: дівчинка та троє хлопчиків, старшому з яких 17 років. Мати, яка перебуває з дівчинкою в лікарні, говорити про інцидент не хоче, як і пояснити, чому до рук маленьких дітей потрапила гостра сокира.

Раніше маленька росіянка втратила пальці — так її за витівки покарала мати, яка вдарила дитину ножем по руці.

Фото ГУНП у Київській області.

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