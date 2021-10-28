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Події

У Польщі власник пабу побив українця: чоловік втратив око

14:09 28 жовтня 2021
Кулак

У Польщі громадянин України втратив око — такий підсумок бійки, що сталася в одному з пабів міста Підзамче.

За інформацією InPoland, у українця виник конфлікт із власником пабу. Причиною називають те, що наш співвітчизник зайшов до закладу, не сплативши за вхід.

Власник пабу, вирішивший розібратися з клієнтом, під час конфлікту штовхнув українця. Останній упав і розбив скляні двері, уламки яких полетіли йому в обличчя. Один із них потрапив у око.

Очевидці викликали медиків, постраждалого відвезли до лікарні та прооперували, проте око врятувати не вдалося. Українцю знадобиться ще одна операція.

За даними видання, у поліції інцидент не коментують, наголошуючи, що розслідування триває. З пабу вилучили відео, зняте камерами спостереження.

Нагадаємо, що цього літа в Польщі поліцейські затримали громадянина РП, який напав на групу українців. Наші співвітчизники відпочивали у Познані на пляжі біля Стшешинського озера, де п'яний місцевий житель шукав привід побитися. Ним стало те, що компанія говорила українською. Він ударив одного з українців ногою по голові, через що останній знепритомнів. Хулігана затримали інші відпочиваючі, які й передали його поліції.

Фото з Pixabay.

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