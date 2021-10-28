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Події

Смертельна ДТП у Харкові: дівчина з Infiniti розповіла, хто був за кермом

19:15 28 жовтня 2021
ДТП

16-річна Єлизавета Д. знаходилася в салоні автомобіля Infiniti під час смертельної ДТП у Харкові та стверджує, що машину вів Микола Х. Про це повідомляє Newsroom.

За словами мами Єлизавети, дівчина сиділа попереду на пасажирському сидінні, ззаду були двоє її друзів, а керував авто 16-річний Микола Х.

«Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поряд з ним», — каже Наталя Д.

Вона стверджує, що Єлизавета опинилася в машині випадково, бо їхала зі своїми знайомими, які сиділи ззаду та постраждали.

«Він їй ніякий не хлопець, як пишуть. Через це їй приходять погрози. Люди думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті. При цьому ні сам Микола, ні його родина на контакт не виходили та нічого не просили. Ані допомоги, ані погроз від них не було», — сказала Наталя Д.

В аварії дівчина отримала перелом ноги.

«На три дні її уклали на витяжку. Зараз поки операції не роблять. Учора я написала до міськради листа з проханням надати матеріальну допомогу на лікування», — каже Наталя.

Нагадай, що підозрюваному в ДТП Миколі Х. загрожує понад вісім років позбавлення волі.

Фото t. me/kharkiv1654

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