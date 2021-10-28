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Події

Стан — середньої тяжкості: на Донбасі бойовики обстріляли українські позиції, є поранені

19:59 28 жовтня 2021
На Донбасі

У четвер, 28 жовтня, бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню, у тому числі чотири обстріли вони провели із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє штаб ООС.

Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї, а біля Новозванівки ворог застосував міномети калібру 120 мм. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник, ймовірно «Орлан-10», перетнув лінію зіткнення.

ВСУ вели вогонь у відповідь з озброєння, яке не заборонено Мінськими домовленостями.

Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців Об'єднаних сил. Бійцям надали медичну допомогу — їх евакуювали до лікувального закладу. Стан обох — середньої тяжкості.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, українські військові на Донбасі вперше застосували БПЛА Bayraktar — він завдав удару по артилерії бойовиків.

Фото: штаб ООС

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