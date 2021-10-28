26.28 / 26.46 30.38 / 30.71
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti визнав, що був за кермом під час аварії

22:11 28 жовтня 2021
підозрюваний у дтп

У Харкові триває суд у справі про смертельну ДТП 26 жовтня. Під час перерви у засіданні 16-річний підслідний Микола Х. визнав, що саме він був за кермом автомобіля Infiniti. Раніше пасажирка авто також вказала на Миколу як на водія. Фактично, визнання підліток-харків'янин зробив в ефірі СТБ.

Микола вибачився перед сім'єю загиблого в ДТП водія Chevrolet Aveo. Підслідний стверджує, що відразу почав гальмувати, коли усвідомив загрозу, але машина нібито була технічно несправною. Проблеми з гальмами, за словами юнака, мають підтвердити і в автосервісі, і після аналізу відеозаписів аварії.

Нагадаємо, 28 жовтня підозрюваного у ДТП 16-річного харків'янина рішенням суду заарештовано на 60 днів без права внесення застави. Зіграли свою роль аргументи прокурора. Він наполягав, що хлопець може і втекти від слідства, і впливати на свідків. Також мав значення той факт, що раніше юнака вже притягали до відповідальності за дорожні події.

Смертельна ДТП сталася 26 жовтня близько 20:40 у Харкові в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув. Троє пасажирів Infiniti — двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина — зараз лежать у лікарні з травмами. Водієві Infiniti загрожує до восьми років ув'язнення.

Фото hk.npu.gov.ua

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсія в Україні скоро становитиме 4 тисячі грн на місяць: міністерка назвала дату

Гроші

У листопаді пенсіонерам доплатять по 300 грн, але не всім: хто може розраховувати на збільшення

Маша Полякова

Операція не допомогла: донька Олі Полякової неприємно здивувала непристойними жестами на адресу 40-річних українок

Маріуш Пудзяновські&nbsp;— Серін Усман Діа

Легендарний силач вирубав 150-кілограмового суперника за 16 секунд: відео нокауту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.