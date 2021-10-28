Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti визнав, що був за кермом під час аварії

У Харкові триває суд у справі про смертельну ДТП 26 жовтня. Під час перерви у засіданні 16-річний підслідний Микола Х. визнав, що саме він був за кермом автомобіля Infiniti. Раніше пасажирка авто також вказала на Миколу як на водія. Фактично, визнання підліток-харків'янин зробив в ефірі СТБ.

Микола вибачився перед сім'єю загиблого в ДТП водія Chevrolet Aveo. Підслідний стверджує, що відразу почав гальмувати, коли усвідомив загрозу, але машина нібито була технічно несправною. Проблеми з гальмами, за словами юнака, мають підтвердити і в автосервісі, і після аналізу відеозаписів аварії.

Нагадаємо, 28 жовтня підозрюваного у ДТП 16-річного харків'янина рішенням суду заарештовано на 60 днів без права внесення застави. Зіграли свою роль аргументи прокурора. Він наполягав, що хлопець може і втекти від слідства, і впливати на свідків. Також мав значення той факт, що раніше юнака вже притягали до відповідальності за дорожні події.

Смертельна ДТП сталася 26 жовтня близько 20:40 у Харкові в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув. Троє пасажирів Infiniti — двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина — зараз лежать у лікарні з травмами. Водієві Infiniti загрожує до восьми років ув'язнення.

Фото hk.npu.gov.ua

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter