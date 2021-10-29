Загострення на Донбасі: поранено українського воїна

На Донбасі, де днями в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув боєць ЗСУ, а ще один зазнав поранення, вранці у п'ятницю, 29 жовтня, російсько-окупаційні війська обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції підрозділів ООС у районі Прищепилівки — поранення отримав український військовослужбовець.

Як повідомляють у командуванні Об'єднаними силами, пораненого у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Напередодні бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню, 5 із яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під обстрілами було поранено двох бійців ЗСУ, вони перебувають у лікувальному закладі, стан здоров'я обох — середньої тяжкості.

Раніше у Полтавському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців повідомляли, що 26 жовтня на Донбасі загинув 50-річний майстер-сержант Георгій Халіков.

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