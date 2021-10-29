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Події

Резонансна ДТП у Харкові: стало відомо, хто представлятиме інтереси потерпілих

11:02 29 жовтня 2021
ДТП у Харкові

Інтереси дітей Ігоря Носова — водія, який загинув у резонансній ДТП у Харкові, представлятиме Ігор Черняк та ще один захисник, яким допомагатиме група юристів.

За словами харків'янина, віце-президента Всеукраїнської федерації гольфу Юрія Сапронова, напередодні відбулася зустріч із донькою та сином загиблого — Анастасією та Артемом, у кожного з них буде свій адвокат.

Він назвав юристів, які працюватимуть у цій справі, додавши, що їхнє завдання — «максимальний термін для водія, максимальна компенсація дітям та сім'ї Ігоря Носова», а також «переслідування батьків головного підозрюваного».

Відомо, що інтереси підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП представляє адвокатеса Інна Данилова.

Нагадаємо, що суд відправив до СІЗО без права виходу під заставу 16-річного Миколу Х., якого затримали невдовзі після ДТП на Гагаріна.

Юнак визнав, що саме він знаходився за кермом автомобіля Infiniti, який на великій швидкості мчав через перехрестя на червоний сигнал світлофору. Про це ж говорили і його пасажири — двоє хлопців та дівчина, які з травмами потрапили до лікарні.

Фото Патрульної поліції.

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