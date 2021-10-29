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Події

Проти СБУшників, які затримали співробітника ГБР Бугая, порушили кримінальну справу, — ЗМІ

11:35 29 жовтня 2021
ДТП

Співробітники СБУ, які затримали 21 жовтня у центрі Києва начальника одного з відділів та оперативного співробітника ДБР Олександра Бугая, перевищили службові повноваження. Про це стало відомо зі звернення адвоката Сергія Хальзєва до в. о. директора ДБР Олексія Сухачова, передає УНН.

Як пише УНН, адвокат повідомив про насильство щодо свого підзахисного.

«Під час затримання співробітники СБУ застосували насильство до Бугая і завдали йому тілесних ушкоджень», — йдеться в адвокатському зверненні.

За фактом звернення ДБР внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення влади чи службових повноважень працівниками правоохоронних органів. Почато досудове розслідування.



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