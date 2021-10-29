Вперше чиновника, який уклав угоду зі слідством, засудили до реального терміну

У четвер, 28 жовтня, Вищий антикорупційний суд, який раніше заочно заарештував сина колишнього президента України, призначив покарання у 3,5 роки позбавлення волі екс-керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Про це повідомляє прес-служба відомства.

Це перший в історії ВАКС вирок, коли до реального, а не умовного позбавлення волі засудили громадянина, який уклав угоду зі слідством. Засудженого позбавили права займати певні посади на три роки, і він повинен заплатити штраф.

Встановлено, що протягом листопада-грудня 2019 року директор філії АТ «ДПЗКУ», зловживав службовим становищем і без дозволу власника організував відвантаження зерна загальною вартістю майже 15 млн грн, яке перебувало на балансі державної корпорації, для реалізації комерційних структур.

Під час розслідування чиновник визнав провину та погодився на угоду зі слідством. Йому загрожувало позбавлення волі на термін до шести років, але завдяки угоді було призначено покарання менше максимального — три з половиною роки.

Раніше повідомлялося, що ВАКС скасував рішення одеського суду щодо мера Одеси Геннадія Труханова.

Фото: pixabay.com

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