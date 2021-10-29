На Хмельниччині у ДТП із молоковозом загинув 4-річний хлопчик: яке покарання понесе водій

На Хмельниччині до суду передали обвинувальний акт щодо водія молоковозу, який потрапив у ДТП, під час якого загинув 4-річний хлопчик.

Як нагадують у секторі комунікацій поліції Хмельницької області, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 серпня на автодорозі у селі Бережанка Чемеровецької тергромади.

45-річний водій молоковозу не впорався з керуванням, важка машина перекинулася. Загинув маленький хлопчик, який був у кабіні вантажівки.

«Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння» , — зазначили у поліції та додали, що було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286−1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті — від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що напередодні у Харкові до СІЗО відправили 16-річного Миколу Х., який став головним підозрюваним у справі про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Санкція статті, яку інкримінують юнакові, передбачає до 8 років позбавлення волі. Однак у поліції заявляють, що термін може бути й більшим — молодик потрапив у ДТП, коли відстрочка виконання вироку у справі про стрілянину в супермаркеті ще не закінчилася.

Фото ГУНП у Хмельницькій області.

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