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Проводили мітинги та закликали до захоплення влади: під Києвом припинено діяльність злочинного угруповання

17:54 29 жовтня 2021
Слідчі дії

СБУ припинила діяльність злочинного угруповання, яке займалося антиукраїнською діяльністю на території Київщини. Зокрема, зловмисники брали участь у мітингах та закликали до захоплення державної влади в Україні.

У ході розслідування було встановлено, що свої «гасла» «пропагандисти» поширювали серед учасників масових зборів та інших громадських заходів на території столиці, які влаштовувалися в безпосередній близькості органів державної влади.

Лідеру угруповання вже повідомили про підозру у скоєнні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі із можливістю конфіскації майна.

«Встановлюються інші причетні до скоєння злочину проти держбезпеки України», — повідомили у прес-центрі СБУ.

Раніше СБУ виявила в мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму, повалення влади, вступу до лав бойовиків ЛДНР. Представники спецслужб вважають, що всі агенти працювали в рамках єдиної мережі та виконували замовлення російських кураторів. 8 пропагандистів уже мають статус підозрюваних, а ще двом винесено вирок.

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