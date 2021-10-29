Довелося викликати фельдшерську бригаду та рятувальників: у Запоріжжі рука молодої дівчини застрягла у тістомісильній машині

У Запоріжжі рятувальникам довелося звільняти з машини для замішування тесту 18-річну дівчину (раніше подібна подія сталася в сусідньому Дніпрі). Як повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, виклик на гарячу лінію 101 надійшов з проспекту Соборного 27 жовтня о 15.53.

На підприємстві повідомили, що виробничу травму їхня працівниця отримала під час замішування тіста.

Щоб звільнити постраждалу, рятувальникам, що прибули, довелося розібрати тістомішалку.

Оперативне фото ДСНС

Після цього постраждалу дівчину передали медикам «швидкої».

Нагадаємо, що влітку українських рятувальників залучали для порятунку кота, який застряг у бетонній брилі.

Фото Управління ДСНС

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