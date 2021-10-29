У Києві провалилася дорога: де перекрито рух транспорту

У Києві на лівому березі провалився асфальт на дорозі. У зв'язку з цим рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужна повністю перекрито. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва.

«Провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Перекрито рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужна», — йдеться у повідомленні.

Обставини інциденту встановлюються.

Даних про потерпілих поки що немає.

Нагадаємо, у ніч на середу, 20 жовтня, у Голосіївському районі столиці через аварію на комунальних мережах під асфальт провалився автомобіль «Київводоканалу», який прибув на місце… для ліквідації НП.

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