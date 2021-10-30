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Події

На Волині 63-річний чоловік кілька разів зґвалтував семирічну дівчинку: стали відомі деталі злочину

11:07 30 жовтня 2021
Насильник

На Волині, де нещодавно засудили ґвалтівника-педофіла, знову затримали 63-річного чоловіка, якого підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні 7-річної дівчинки. Він виявився її родичем. Подробиці шокуючої історії повідомили журналісти ТСН .

Злочин стався влітку, коли батько дівчинки був на заробітках, залишивши двох дочок під опікою сестри. Тому про те, що сталося, жертва насильства розповіла лише через кілька місяців.

Дізнавшись про злочин, чоловік одразу звернувся до поліції і чоловіка, на якого вказала дівчинка, затримали. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці, повідомили в обласній прокуратурі. У випадку доведеності його провини чоловікові загрожує 15 років позбавлення волі та внесення даних до спеціального реєстру педофілів.

За даними власних джерел ТСН, у гаражі підозрюваного, де, за словами дівчинки, відбувалося насильство, знайшли речі, що підтверджують її розповідь і порно з дітьми.

При цьому підозрюваний сам має 2 доньок та 4 онуків.

Нагадаємо, раніше на Сумщині затримали 50-річного збоченця, який протягом трьох років (!) сексуально знущався з 11-річної дівчинки.

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