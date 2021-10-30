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Події

Спіймав на місці «злочину»: на Хмельниччині чоловік жорстоко розправився з коханцем своєї дружини

15:29 30 жовтня 2021
Побиття

В Україні нерідко трапляються злочини на ґрунті ревнощів. Так, у Хмельницькій області у Шепетівці слідчі оголосили підозру місцевому жителю, який побив коханця своєї дружини. Про це йдеться в повідомленні Шепетівського районного управління поліції у Facebook.

Так, чоловік повернувся ввечері додому та застав у ліжку свою дружину з коханцем. Побачене так розлютило його, що він накинувся з кулаками на суперника. Ображений чоловік завдав коханцю кілька ударів в обличчя і зіштовхнув зі сходів. Побитого гостя із травмами ушпиталили до місцевої лікарні.

«Згідно з висновком експерта, потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, що призвели до тривалого розладу здоров'я» , — повідомили в поліції.

Слідчі Шепетівського РУП за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

36-річному чоловікові вже повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину. Він кається у скоєному та співпрацює зі слідством.

Як писали «ФАКТИ», влітку під Києвом 48-річний ревнивець розправився з більш вдачливим 35-річним суперником, вдаривши його ножем у груди.

Фото: Шепетівське районне управління поліції

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Спіймав на місці «злочину»: на Хмельниччині чоловік жорстоко розправився з коханцем своєї дружини

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