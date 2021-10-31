У Харкові зафіксували перші порушення на виборах

На одній із виборчих дільниць Харкова, де сьогодні обирають мера, поліція зафіксувала перше порушення. Людина, перебуваючи у кабінці для голосування, сфотографувала бюлетень. Сталося це в Індустріальному районі міста, повідомили у поліції.

Порушення помітив поліціянт, який чергував на виборчій дільниці на вулиці Луї Пастера. 39-річного порушника доправили до відділку для з'ясування всіх обставин події.

Спостерігачі зафіксували ще одне порушення. На одній з виборчих дільниць до кабінки зайшли одразу дві особи. Фото опублікував Telegram-канал «Труха».

На виборчій дільниці № 631 306 на вул. Олеся Гончара спостерігач громадської організації ОПОРА зафіксував підписання порожнього протоколу. Ділянка розташована на території міської клінічної лікарні № 14.

У порожньому протоколі підписалися голова, заступник та секретар дільничної виборчої комісії. Також є підписи членів ДВК та навіть офіційного спостерігача.

Після фіксування факту передчасного підписання протоколу спостерігач ОПОРИ викликав поліцію.

Крім того, у Харкові на виборчій дільниці на вул. Батуринській, 25 знаходиться стороння людина — жінка-охоронець дивиться у камери спостереження.

За словами спостерігача ОПОРИ, на зауваження, що вона не має права перебувати на ділянці, жінка сказала, що тут працює і нікуди не піде.

На кількох дільницях перебували співробітники ДСНС, які не входять до переліку осіб, які мають право перебувати на дільниці.

На 12:00 у поліції зафіксували 22 порушення виборчого законодавства.

На проспекті Людвіга Свободи заявник виявив у списках громадянку, яка раніше жила за його адресою, наразі виїхала за кордон.

П'ятеро громадян звернулися до поліції через неможливість проголосувати на виборчих дільницях. Заявники надають документи у мобільному додатку, але їм не дають бюлетень та відмовляють у наданні можливості проголосувати.

На виборчій дільниці в Основ'янському районі невідомий порвав бюлетень та кинув його до скриньки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбуваються вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях. По двох округах балотується 40 кандидатів.

На місцевих виборах 31 жовтня обирають чотирьох міських голів, двох селищних голів, п'ять сільських голів та низку депутатів місцевих рад.

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