Поліція у Кривому Розі зупинила водія маршрутки за відсутність маски та забрала права через аліменти

У Кривому Розі Дніпропетровської області, яка входить до «червоної» карантинної зони, 29 жовтня водія маршрутки № 3 поліція зупинила через відсутність маски. Пізніше з'ясувалося, що водій має обмеження на керування транспортним засобом через несплату аліментів, пише 1kr.ua з посиланням на Полк патрульної поліції Кривого Рогу.

Так, інспектори винесли на водія ухвалу за частиною 2 статті 44−3 КУпАП (порушення правил карантину), згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року.

Під час перевірки документів правопорушника поліцейські встановили, що водій обмежений у праві керування маршрутним таксі, оскільки він у списку боржників. На чоловіка склали протокол за частиною 3 статті 126 КУпАП (водінням транспортного засобу особою, якій це право обмежили) та вилучили права водія. Водія усунули від подальшого керування транспортним засобом.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно МВС почало на дорогах України полювання на боржників з комуналки та аліментників.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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