Поліція «прикупила» фальшивий COVID-сертифікат на ім'я Савіка Шустера
Поліція продовжує боротися із виробниками фальшивих COVID-сертифікатів. Одну з таких злочинних груп вдалося вирахувати, коли їм замовили фейковий документ на ім'я Савіка Шустера. Про це розповів заступник міністра МВС Євген Єнін в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
За фальшивку, виписану на ім'я Шустера, шахраї вимагали 250 євро (близько 7500 грн.).
«У рамках контрольних закупівель ми купили сертифікати, заплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медичними працівниками та вносив дані сертифікатів до бази даних уряду. Фальшиві сертифікати вже стали речовими доказами. Причетних осіб затримано, їм оголосять про підозру», — розповів Єнін.
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«Ми проводимо сотні та тисячі рейдів. Прикордонники перевіряють сертифікати та ПЛР-тести при перетині кордону… З початку року ми маємо 900 кримінальних проваджень. 72 — проти медичних працівників, 32 — проти туристичних агенцій. Лише за останній тиждень ми відкрили 100 кримінальних проваджень за фактом підробки», — додав заступник міністра.
Нагадаємо, Савік Шустер заразився коронавірусом і зараз перебуває в Італії. Останній випуск своєї авторської телепрограми він проводив онлайн.
У МОЗ пропонують, щоб за підробку сертифікатів відповідали не лише шахраї та замовники, але ще й головні лікарі лікарень, під «дахом» яких стала можлива злочинна діяльність.
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