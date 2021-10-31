Поліція «прикупила» фальшивий COVID-сертифікат на ім'я Савіка Шустера

Поліція продовжує боротися із виробниками фальшивих COVID-сертифікатів. Одну з таких злочинних груп вдалося вирахувати, коли їм замовили фейковий документ на ім'я Савіка Шустера. Про це розповів заступник міністра МВС Євген Єнін в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За фальшивку, виписану на ім'я Шустера, шахраї вимагали 250 євро (близько 7500 грн.).

Фейковий сертифікат на ім'я Савіка Шустера

«У рамках контрольних закупівель ми купили сертифікати, заплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медичними працівниками та вносив дані сертифікатів до бази даних уряду. Фальшиві сертифікати вже стали речовими доказами. Причетних осіб затримано, їм оголосять про підозру», — розповів Єнін.

«Ми проводимо сотні та тисячі рейдів. Прикордонники перевіряють сертифікати та ПЛР-тести при перетині кордону… З початку року ми маємо 900 кримінальних проваджень. 72 — проти медичних працівників, 32 — проти туристичних агенцій. Лише за останній тиждень ми відкрили 100 кримінальних проваджень за фактом підробки», — додав заступник міністра.

Нагадаємо, Савік Шустер заразився коронавірусом і зараз перебуває в Італії. Останній випуск своєї авторської телепрограми він проводив онлайн.

У МОЗ пропонують, щоб за підробку сертифікатів відповідали не лише шахраї та замовники, але ще й головні лікарі лікарень, під «дахом» яких стала можлива злочинна діяльність.

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