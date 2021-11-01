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Події

Нардепа Ківу затримали на Столичному шосе в Києві: що відомо

15:22 1 листопада 2021
Ілля Ківа

Народного депутата від «ОПЗЖ» Іллю Ківу затримали на Столичному шосе у Києві, зупинивши його автомобіль. Спочатку повідомлялося про намір правоохоронців вручити скандальному обранцеві повідомлення про підозру в державній зраді, проте потім сам депутат заявив Pavlovsky NEWS, що жодної підозри за держзраду він не отримував, а продовжує перебувати на місці затримання, лише щоб дочекатися адвоката.

Авто зупинили на Столичному шосе

Пізніше він припустив, що його машину зупинили патрульні «за порушення, якого не було, щоби заробити грошей».

У результаті патрульні склали протокол та поїхали. Сам нардеп від ОПЗЖ усі ці дії назвав «провокацією МВС».

Екс-нардеп Ігор Мосійчук із посиланням на власні джерела у МВС повідомив, що мав місце «договірняк».

Нагадаємо, у жовтні проти Ківи було порушено кримінальну справу після того, як нардеп від ОПЗЖ виклав у мережу відео, на якому він з автоматом у руках заявляє, що є «лідером антифашистського руху в Україні» і загрожує зброєю послідовникам Бандери.

Фото zagittya.com.ua/

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