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Події

Під Вінницею мисливець замість качки підстрелив підлітка

16:41 1 листопада 2021
Місце події

На Вінниччині сталася НП на полюванні — замість пернатої дичини мисливець підстрелив підлітка, який гуляв біля водойми з собакою.

Як повідомляють у ГУНП у Вінницькій області, 31 жовтня до Тростянецької лікарні з вогнепальним пораненням з гладкоствольної рушниці госпіталізовано 14-річного підлітка.

«Близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них із непроникним вогнепальним пораненням грудної клітки та голови доставлено 14-річного мешканця села Мала Стратіївка» , — зазначили в поліції.

Правоохоронці встановили, що хлопець постраждав під час прогулянки із собакою поблизу водоймища за межами села, де полював його односелець.

Поспілкувавшись із мисливцем — 26-річним місцевим жителем — поліцейські встановили, що підліток отримав поранення внаслідок рикошету заряду дробу. Стрілець полював на пернату дичину, його зброя була зареєстрована.

Фото ГУНП у Вінницькій області.

«Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 КК (необережне тяжке чи середньої тяжкості тілесне ушкодження). Такий кримінальний злочин карається позбавленням волі терміном до двох років» , — додали в поліції.

Рушницю у мисливця вилучили.

Нагадаємо, що на Херсонщині 9-річний хлопчик із пневматичної рушниці поранив у шию свою бабусю. Хлопчик, прийшовши у гості, за холодильником у літній кухні знайшов дідівську пневматичну гвинтівку, почав її розглядати і випадково натиснув на спусковий гачок. У поліції зазначили, що пневматична гвинтівка не відноситься до виду зброї, на яку необхідно мати спеціальний дозвіл і яку обов'язково зберігати у сейфі як мисливську зброю.

А на Київщині необережне поводження зі зброєю призвело до трагедії — після проходження ЗНО школярі влаштували фотосесію з пневматичним рушницею. 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілила у груди 16-річного хлопця. Він помер на місці. Батько вбитого хлопця збирався подарувати йому цю зброю.

Фото ГУНП у Вінницькій області.

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