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Події

У Тернополі жінка три тижні прожила у квартирі з трупами матері та сестри

17:05 1 листопада 2021
Поліція

У квартирі у Тернополі правоохоронці виявили трьох жінок, дві з них були мертві. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільщини.

Правоохоронців викликали сусіди, котрі заявили про неприємний запах із квартири. Вони сказали, що в ній живуть три жінки, але останнім часом їх не було видно.

Співробітники поліції побачили на ліжку мертвими матір, 1943 року народження, та тіло її молодшої дочки віком 50 років.

За попередніми даними, обидві жінки були мертві приблизно два-три тижні. Живою у квартирі була лише старша дочка. Але вона не розповідає, від чого та коли померли родичі, й чому про це не повідомляла.

На багато питань має відповісти судово-медична експертиза.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі з тіла військового хірурга вирізали внутрішні органи.

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