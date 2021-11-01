Погоня та дивний номерний знак: поліція прокоментувала інцидент з Ківою

Автомобіль із нардепом Іллею Ківою порушив правила дорожнього руху. Про це прес-служба патрульної поліції повідомляє у своєму Facebook.

Патрульні помітили автомобілі Toyota та Mercedes, які рухалися Столичним шосе в крайній лівій смузі при двох вільних правих — це порушення правил дорожнього руху. Водії не реагували на вимогу зупинитися, але поліція організувала переслідування та змусила їх припинити рух. У салоні одного із авто знаходився народний депутат.

Перевірка документів показала, що державний номерний знак автомобіля Toyota не відповідає реєстраційним документам.

На водіїв обох машин складено протоколи за невиконання зупинки на вимогу поліцейського, а на водія Toyota — також за керування без документів.

Після цього патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомило РБК-Україна джерело у правоохоронних органах, Ківа їхав у машині, яка записана на Оксану Марченко, дружину нардепа Віктора Медведчука.

«Він просто порушив, їхав із шаленою швидкістю, як божевільний. Його зупинила патрульна поліція. Це ніяка не спецоперація», — пояснило джерело.

На машині були фальшиві номери. Сам Ківа пізніше запевнив, що з документами все гаразд, це нібито підтвердила слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що через скандальне відео проти Ківи порушено кримінальну справу.

Фото: dtp.kiev.ua

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter