26.23 / 26.42 30.25 / 30.60
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Погоня та дивний номерний знак: поліція прокоментувала інцидент з Ківою

17:47 1 листопада 2021
На місці події

Автомобіль із нардепом Іллею Ківою порушив правила дорожнього руху. Про це прес-служба патрульної поліції повідомляє у своєму Facebook.

Патрульні помітили автомобілі Toyota та Mercedes, які рухалися Столичним шосе в крайній лівій смузі при двох вільних правих — це порушення правил дорожнього руху. Водії не реагували на вимогу зупинитися, але поліція організувала переслідування та змусила їх припинити рух. У салоні одного із авто знаходився народний депутат.

Перевірка документів показала, що державний номерний знак автомобіля Toyota не відповідає реєстраційним документам.

На водіїв обох машин складено протоколи за невиконання зупинки на вимогу поліцейського, а на водія Toyota — також за керування без документів.

Після цього патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомило РБК-Україна джерело у правоохоронних органах, Ківа їхав у машині, яка записана на Оксану Марченко, дружину нардепа Віктора Медведчука.

«Він просто порушив, їхав із шаленою швидкістю, як божевільний. Його зупинила патрульна поліція. Це ніяка не спецоперація», — пояснило джерело.

На машині були фальшиві номери. Сам Ківа пізніше запевнив, що з документами все гаразд, це нібито підтвердила слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що через скандальне відео проти Ківи порушено кримінальну справу.

Фото: dtp.kiev.ua

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Підвищення пенсій з 1 грудня: у Кабміні прокоментували ситуацію із виплатами

Людина біля банкомату

Банки масово блокують карткові рахунки українців: у чому причина

пенсія

Деякі українці можуть втратити право на пенсію за вислугу років: названо причину

Гроші

Індексація виплат у 2022 році: принцип перегляду пенсій зміниться

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.