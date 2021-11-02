Планували отруїти під час застілля: у Харкові запобігли замовному вбивству

У Харкові, де неповнолітній влаштував масштабну смертельну ДТП, затримали зловмисників, причетних до організації вбивства на замовлення 64-річного чоловіка. Приводом стало заволодіння його квартирою, повідомили у відділі комунікацій Національної поліції у Харківській області.

У ході розслідування було встановлено, що замовником вбивства став рідний брат опікуна домовласника, який уклав з потенційною жертвою договір довічного утримання.

«Поліція встановила, що розправитися з чоловіком і заволодіти його квартирою вирішив рідний брат опікуна. Він знайшов людину, яка погодилася вчинити вбивство. Вони планували отруїти його під час спільного застілля», — повідомили в поліції.

Для цього вони замовили через інтернет речовину, схожу на спирт.

Затримали зловмисників на вході до потерпілого.

Опубліковано оперативне відео.

Нагадаємо, раніше на Волині запобігли замовному вбивству, яке намагалася організувати місцева мешканка — вона за 10 тисяч грн намагалася найняти кілера для вбивства колишнього чоловіка. Виявилося, що на його документи вона оформила кредити на суму близько 200 тис. грн., а щоб не повертати гроші, почала шукати найманого вбивцю.

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