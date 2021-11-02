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Події

У Дніпрі знешкодили телефонних колекторів, які тероризували школу під Києвом

14:13 2 листопада 2021
Затримання

Затримано телефонних колекторів, які загрожували колективу однієї зі шкіл у Київській області. Про це в себе в Telegram-каналі повідомила у вівторок, 2 листопада, народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк .

«Саме ці особи загрожували цілій школі в Київській області, залякували директора, малювали ганебні фотожаби на вчителів, що спричинило звільнення однієї з них під психологічним тиском», — написала Василевська-Смаглюк.

За її словами, поліція Київської області затримала працівників кол-центру, які діяли від імені кількох колекторських компаній.

Раніше повідомлялося, що житель Полтави подав до суду проти трьох МФО, які вимагали шахрайські кредити. Незважаючи на погрози розправи, чоловік виграв справу.

Фото: Telegram-канал Ольги Василевської-Смаглюк

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