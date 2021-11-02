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Події

Не зміг вибігти з приміщення: на Закарпатті чоловік згорів живцем у власному будинку

15:29 2 листопада 2021
Пожежа у будинку

У Закарпатській області чоловік згорів живцем під час пожежі у приватному житловому будинку, розташованому в селі Ворочово Ужгородського району. Як повідомило обласне управління ДСНС, у помешканні жили двоє братів.

Коли один з них серед ночі відчув запах диму, то побіг на кухню, де спав інший, і побачив охоплене полум’ям ліжко.

Він одразу ж вибіг із задимленого приміщення та зателефонував за номером 101.

По прибуттю на місце рятувальників двох відділень 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Перечин, вони швидко локалізували загорання та ще за декілька хвилин остаточно його ліквідували.

На жаль, на згарищі бійці ДСНС виявили тіло 55-річного господаря.

Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі і визначають суму завданих збитків.

Нагадаємо, нещодавно у Києві причиною загибелі чоловіка стали несправності у пральній машині, які спровокували пожежу у квартирі жертви.

Фото Pixabay

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