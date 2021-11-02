Масове отруєння в єгипетському готелі: стала відома кількість постраждалих українців

У Єгипті на курорті в районі Хургади отруїлися одразу 11 українських туристів. І хоча госпіталізація їм не знадобилася, співгромадян переселили в інший готель. Про це УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, консул України підтримує зв'язок із співгромадянами, а посольство України звернулося до єгипетських компетентних органів, щоб вони вжили заходів для надання українським громадянам якісних та безпечних туристичних послуг.

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У свою чергу, українським туроператорам нагадали про необхідність оперативного інформування посольства про надзвичайні ситуації з нашими туристами.

Відомо, що раніше в цьому готелі отруїлися відразу 40 громадян РФ.

Нагадаємо, раніше в мережі порівняли вартість осіннього відпочинку на курортах України, Греції та Туреччини, і суми виявилися приблизно однаковими.

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