Кричав й плакав від голоду та холоду: під Тернополем горе-мати викинула у пакеті новонароджене немовля

У селищі Товсте Тернопільської області на території непрацюючого молокозаводу у пакеті знайшли новонародженого хлопчика. Раніше на Тернопільщині на сміттєзвалищі виявили мертве немовля.

У Толстому хлопчика побачила місцева мешканка. Дитина була жива й плакала, повідомили в обласному главку поліції.

Жінка, що проходила повз покинутого молокозаводу, почула дитячий плач, побачила дитину. Вона забрала її, занесла до місцевої їдальні та викликала поліцію.

За словами правоохоронців, хлопчик доношений, народжений приблизно добу тому. Його доправили до лікарні з переохолодженням, але загрози життю немає.

Співробітники поліції просять усіх мешканців Чортківського району повідомити інформацію про жінок, які перебували на останніх місяцях вагітності. Інформацію можна повідомити на лінію «102» або за номером (068) 075 44 02, (067) 803 46 09.

На жінку, яка кинула дитину, чекає покарання. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до трьох років або позбавлення волі на той самий термін.

Раніше на Рівненщині жінка вбила свою дитину, поклавши тіло новонародженої доньки у морозильну камеру.



Фото https://tp.npu.gov.ua/

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