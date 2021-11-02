У Луцьку жінка порізала себе та свою дворічну доньку

У Луцьку жінка гострим предметом порізала себе та 2-річну доньку. Про це повідомили в обласній поліції.



Інцидент стався у ніч на 2 листопада у квартирі однієї з багатоповерхівок обласного центру.

Нині мати та донька у реанімації. Як тільки жінка прийде до тями, її опитають, щоб з'ясувати подробиці, уточнили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.



За інформацією сайту «Волинські Новини», НП сталася на вулиці Молоді. Поліцію викликав чоловік жінки.

За його словами, він з другою донькою спав в іншій кімнаті, коли серед ночі почув стогін. Увійшовши до кімнати, побачив закривавлену дружину та дитину.

Жінку з множинними колото-різаними ранами доправили до міської клінічної лікарні. Дитину відвезли до обласної дитячої лікарні також із колото-різаними ранами.

Нагадаємо, у Дніпрі 39-річна жінка хотіла піти з життя разом з дитиною. Вона ввела собі та синові сильні медикаменти. У результаті жінка вижила, а ось однорічну дитину лікарям врятувати не вдалося.

У Бердянську також відбулася спроба самогубства. Жінка хотіла вбити себе та сина. Вона порізала собі вени та залишила відкритим газовий вентиль. Попри вибух у квартирі, і мати, і дитина залишилися живими.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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