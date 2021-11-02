26.23 / 26.41 30.29 / 30.61
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Луцьку жінка порізала себе та свою дворічну доньку

20:46 2 листопада 2021
рука

У Луцьку жінка гострим предметом порізала себе та 2-річну доньку. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався у ніч на 2 листопада у квартирі однієї з багатоповерхівок обласного центру.

Нині мати та донька у реанімації. Як тільки жінка прийде до тями, її опитають, щоб з'ясувати подробиці, уточнили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За інформацією сайту «Волинські Новини», НП сталася на вулиці Молоді. Поліцію викликав чоловік жінки.

За його словами, він з другою донькою спав в іншій кімнаті, коли серед ночі почув стогін. Увійшовши до кімнати, побачив закривавлену дружину та дитину.

Жінку з множинними колото-різаними ранами доправили до міської клінічної лікарні. Дитину відвезли до обласної дитячої лікарні також із колото-різаними ранами.

Нагадаємо, у Дніпрі 39-річна жінка хотіла піти з життя разом з дитиною. Вона ввела собі та синові сильні медикаменти. У результаті жінка вижила, а ось однорічну дитину лікарям врятувати не вдалося.

У Бердянську також відбулася спроба самогубства. Жінка хотіла вбити себе та сина. Вона порізала собі вени та залишила відкритим газовий вентиль. Попри вибух у квартирі, і мати, і дитина залишилися живими.

Фото: https://ua.depositphotos.com

479

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

Холостяк-12 Олександр

Стало відомо, хто буде головним героєм шоу «Холостяк-12»

пенсія

Деякі українці можуть втратити право на пенсію за вислугу років: названо причину

Галина Гатчинс

Розуміла, що не врятують: стали відомі останні слова Галини Гатчинс, смертельно пораненої Алеком Болдуїном

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.