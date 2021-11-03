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Події

В Одесі син убив матір, викинув тіло у під'їзд та намагався втекти

12:12 3 листопада 2021
Кулак

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив свою матір та спробував втекти.

Як повідомляють у ГУНП в Одеській області, НП сталася у Київському районі обласного центру. Чоловік витяг тіло 76-річної жінки з квартири, залишив його у під'їзді та втік.

Проте поліцейські затримали його за кілька годин у родичів, де той переховувався.

Затриманому інкримінують вчинення умисного вбивства (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України), санкція статті — позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що нещодавно на Херсонщині у лікарні померла 75-річна жінка, яку побив її син. Після нападу вона прожила ще кілька днів.

А у Києві під час сімейної сварки син ударив матір гантелей по голові — від отриманої травми 67-річна жінка померла на місці.

Фото з Pixabay.

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