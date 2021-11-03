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Події

НАБУ та СБУ проводять обшуки у міністра економіки Любченка, який учора подав у відставку

13:12 3 листопада 2021
Обшук

У середу, 3 листопада, НАБУ та СБУ проводять обшуки в Олексія Любченка, першого віце-прем'єра — міністра економіки, який за день цього подав у відставку, і у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олійникова. Про це повідомляє «24 канал».

У СБУ інформацію про обшуки у Любченка та Олійникова поки що не коментують.

Обшук

Раніше повідомлялося, що міністра Любченка критикують за можливу причетність до податкових «скруток» і відсутність стратегічного бачення розвитку економіки. Стверджувалося, що «скрутки» щорічно коштують бюджету України 30−60 млрд грн. Деякі експерти вважають, що фінансові втрати від масштабних схем із ухиленням від сплати податків можна порівняти з розміром траншу МВФ.

Фото: телеграм-канал Klymenko Time

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