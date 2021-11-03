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Не знімала гроші з рахунку кілька років: як похід у відділення банку закінчився для пенсіонерки підвищеним тиском та сльозами

14:59 3 листопада 2021
«Ощадбанк»

Клієнтка «Ощадбанку» втратила практично всю суму на рахунку через комісію за його обслуговування. Про це стало відомо із повідомлення постраждалої пенсіонерки на сайті Мінфін.

«У мене була ощадна книжка, коли я оформила пенсію, пенсійний фонд перераховував на неї гроші. У 2018 році я відкрила картку та перевела на неї пенсійні нарахування. На ощадкнижці залишилося 1477 грн, вирішила, нехай лежать на крайній випадок. І ось 1 листопада 2021 р. я вирішила зняти ці гроші та книжку закрити. І, жах, на рахунку залишилося 106 грн! Як мені пояснили, оскільки я не користувалася рахунком, з мене знімали по 60 грн на місяць, а з 2021 р. — по 100 грн!» — йдеться у повідомленні.

Жінка додала, що похід до банку для неї закінчився підвищеним тиском та сльозами.

«Виходить, банк три роки користувався моїми грошима і при цьому ще й забрав їх у мене», — робить висновок пенсіонерка.

В «Ощадбанку» жінці відповіли: «Для того щоб уникнути списання цієї комісії, достатньо один раз на рік провести будь-яку операцію переказу, зняття, оплати або поповнення».

«Тепер закрию й картку, не хочу бути клієнтом вашого банку», — зробила висновок пенсіонерка.

Раніше повідомлялося, що «Ощадбанк» продовжив термін дії прострочених карток

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