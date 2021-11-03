300 гривень за фальшивий COVID-сертифікат: у Харкові 17-річний хлопець підробив застосунок «Дія»

Після того, як в Україні затримали умільця, який створив фейкову «Дію» для генерації підроблених документів, у тому числі й ковід-сертифікатів, поліція знайшла ще одного розробника — 17-річного мешканця Харкова, який також створив найбільший канал для поширення підробки.

«На його телеграм-бот та канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч людей. Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової „Дії“, а 300 грн — оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, за 100 грн — фальшиве посвідчення водія», — повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Фото НПУ.

За його словами, система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку програми «Дія». Там можна було міняти будь-яку інформацію про себе. Також веб-платформа відображала підроблений QR-код, який після сканування демонстрував сторінку успішної валідації.

Раніше в Міністерстві цифрової трансформації повідомляли про розробку механізму, який дозволить видалити із системи COVID-сертифікат, якщо буде підтверджено, що він не є справжнім.

Фото — скріншот.

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