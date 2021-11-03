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Розкрадання коштів з фонду батальйону «Донбас»: СБУ оголосила про підозру дружині екс-депутата Семена Семенченка

20:08 3 листопада 2021
СБУ

Служба безпеки України оголосила про підозру в розкраданні коштів з рахунків Благодійного фонду батальйону «Донбас» дружині колишнього нардепа Семена Семенченка, котрого раніше звинуватили в організації теракту. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Слідство встановило, що жінка мала доступ до карткового рахунку фонду та проводила розрахункові операції, знімала готівку. За даними СБУ, розтрата становить 150 тисяч грн.

Правоохоронці не назвали ім'я підозрюваної, але Наталя Музика, дружина Семена Семенченка, написала у своєму Facebook: «Сьогодні СБУ вручила й мені підозру. При чому зробили це на відеокамеру біля кафе. Тепер я злісна злодійка. Стаття 185, ч. 3. карається позбавленням волі від трьох до шести років». За її словами, «залишилося зрозуміти, на кого залишити трьох дітей».

Раніше повідомлялося, що прихильники Семена Семенченка влаштували протест проти його затримання .

Фото: прес-служба СБУ

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