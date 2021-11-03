Вбивство Катерини Гандзюк: один із виконавців вийшов на волю

Один із фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк вийшов на волю. Віктора Горбунова, який погодився на співпрацю зі слідством, було визнано судом виконавцем нападу і засуджено до трьох років позбавлення волі, але він вже звільнився умовно-достроково. Про це повідомили учасники руху «Хто замовив Катю Гандзюк».

Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року, через три місяці після того, як злочинна група плеснула їй в обличчя кислотою. За три роки суд виніс вироки лише виконавцям нападу — координатор та четверо його помічників отримали від трьох до шести років ув'язнення та зобов'язання сплатити по 50 тис. грн на покриття судових витрат.

Суд проти обвинуваченого в організації нападу та одного із ймовірних замовників злочину триває більше року. Ще двоє ймовірних замовників поки що не під слідством.

Нагадаємо, вироки у справі Гандзюк винесено Сергію Торбіну, а також В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку. Одним із замовників нападу слідство вважає Владислава Мангера, а ймовірним організатором — Олексія Левіна, якого затримали у Болгарії.

Фото Віктор Гандзюк/Facebook

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