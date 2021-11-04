«Зарано зняли балаклави»: до будинку колишньої дівчини репера Kyivstoner Багірової проникли злодії

До будинку Лілії Багірової — колишньої дівчини репера Kyivstoner (Альберта Васильєва) проникли зловмисники.

Про це блогерка написала в Instagram, виклавши у мережу відео, зняте камерами відеоспостереження, а також фотографії.

З її слів, у схемі зловмисників була одна «проблема» — вони зарано зняли балаклави. «Адже камери є по всьому району, і навіть місту. І я маю всі записи, але виставляти зможу з дозволу слідчого. Та й так тупо скрізь залишити відбитки. І ще дещо протупили. Ну хлопці, ну дуже тупо» , — пише Лілія і пропонує тим, хто пробрався до її будинку, повернути вкрадене на картку, готівкою «або своїми нирками».

«Звичайно ж, хочу подякувати, що залишили мене живою. Ще один день народження у мене буде», — додала блогерка.

Лілія Багірова не виключає, що все було «сплановано або за наведенням»: «Потрібна була я чи гроші — питання відкрите. Але гроші винесли, а мене лишили живою. Подробиці приголомшливі. Але я поки що утримаюся. Про збіги думайте самі. Вирішуйте самі».

Нагадаємо, що нещодавно у Деснянському районі Києва пограбували квартиру легенди столичного розшуку, доктора юридичних наук, директора Навчально-наукового інституту права ім. Князя Володимира Великого (МАУП) Анатолія Кислого. Невідомі приставили сходи до балкону на третьому поверсі таунхаусу та «розкрили» скло. З квартири було викрадено дві ручки Parker загальною вартістю близько 100 тисяч гривень, а також державні та відомчі нагороди.

Фото Лілії Багірової із соціальних мереж.

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