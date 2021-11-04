У Києві п'яний чоловік захопив дівчину у «заручники»: подробиці та відео

У Києві чоловік силоміць заштовхав у свою квартиру дівчину, якій вдалося закритися у ванній кімнаті та викликати поліцію.

Як повідомили у столичній поліції, 61-річний чоловік попросив перехожу допомогти йому занести сумку додому, а потім зачинив двері, не даючи їй вийти з квартири.

Дівчині вдалося зв'язатися з поліцейськими та розповісти, що агресивний господар квартири почав кричати на неї. Це відбувалося в одному із будинків на вулиці Милославській.

За словами начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслава Серебряка, патрульним не вдалося вмовити власника квартири відчинити їм двері.

«Розуміючи, що життю та здоров'ю заявниці може загрожувати небезпека, за допомогою працівників ДСНС ми потрапили до квартири. У ванній кімнаті була 20-річна потерпіла. Вона розповіла, що чоловік підійшов до неї на вулиці та попросив допомогти йому занести додому сумку, на що вона погодилася. Зайшовши до будинку, 61-річний киянин заштовхав її до кімнати та зачинив вхідні двері. Дівчина злякалася, забігла у ванну та одразу зателефонувала на спецлінію 102» , — зазначив він.

У поліції опублікували аудіозапис розмови зі зляканою дівчиною, яка додзвонилася на «102».

Зловмисника затримали. Чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння (драгер показав 2,4 проміле), не зміг пояснити поліцейським мотиви свого вчинку. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі чи викрадення людини.

Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті — обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, що влітку цього року в Києві чоловік кілька разів вистрілив із автоматичної зброї, поранивши людину. Стрілець захопив пораненого і замкнувся у квартирі. Після переговорів із поліцією він здався правоохоронцям.

Фото поліції Києва.

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